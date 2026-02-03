Verona, Sammarco traghettatore contro il Pisa: casting aperto per il post Zanetti. Il destino della panchina resta incerto, tutti i nomi

Giornate ad alta tensione in casa Hellas Verona. L’esonero di Paolo Zanetti ha scosso l’ambiente proprio sul gong del mercato invernale, ma la dirigenza non ha ancora sciolto le riserve sul successore definitivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la delicata sfida casalinga di venerdì sera contro il Pisa, la guida tecnica sarà affidata a Paolo Sammarco. L’ex centrocampista del Chievo, oggi quarantaduenne, è stato promosso momentaneamente dalla Primavera, formazione che guida dall’ottobre 2022. Per lui si tratta di un’occasione d’oro: la soluzione interna, infatti, non è da scartare a priori qualora arrivasse una risposta emotiva forte da parte del gruppo.

Il direttore sportivo Sean Sogliano sta comunque sondando il terreno per profili più esperti. In pole position c’era Roberto D’Aversa, tecnico retrocesso lo scorso anno con l’Empoli, che però appare freddo rispetto alla destinazione. Il piano B porta a Guido Pagliuca, anch’egli reduce da un esonero in Toscana dopo un avvio difficile in Serie B. Sullo sfondo rimangono le candidature di veterani della salvezza come Davide Ballardini e Marco Giampaolo. L’urgenza nasce da numeri impietosi: i Gialloblù occupano l’ultimo posto in classifica, vantano la peggior difesa del torneo e non hanno ancora vinto nel 2026, con una striscia negativa aperta da otto turni.

Tuttavia, la salvezza non è un miraggio, con 45 punti ancora in palio. Un aiuto dovrà arrivare dai nuovi innesti ufficializzati nell’ultimo giorno di trattative. Spicca l’acquisto di Andrias Edmundsson: il centrale mancino di 25 anni, prelevato dai polacchi del Wisla Plock per 3,5 milioni, diventa il primo giocatore delle Isole Fær Øer nella storia della Serie A. Sfuma in extremis il prestito di Christian Kouame dalla Fiorentina, ma la rosa degli Scaligeri si arricchisce comunque con gli arrivi di Bowie, Isaac, Pol Lirola, Sandi Lovric e del portiere Borghi.

