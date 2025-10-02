Hellas Verona News
Verona Sassuolo, ecco i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera, la lista degli scaligeri
Verona Sassuolo, Zanetti recupera due pedine fondamentali in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo: i convocati
L’Hellas Verona si prepara alla sfida di Serie A contro il Sassuolo, in programma domani sera allo stadio Bentegodi. Il tecnico gialloblù Paolo Zanetti, allenatore giovane ma già esperto di salvezze difficili, ha diramato la lista dei convocati, con alcune novità importanti che potrebbero incidere sull’andamento del match.
Rientri fondamentali: Valentini e Mosquera
Tra i nomi più attesi spiccano i ritorni di Valentini, difensore centrale argentino classe 2001, e di Mosquera, attaccante colombiano dotato di grande velocità e dribbling. Entrambi erano rimasti fuori nelle ultime settimane per problemi fisici, ma la loro presenza restituisce alternative preziose a Zanetti, soprattutto in un momento cruciale della stagione.
Non mancano però le defezioni. Restano infatti indisponibili Tomas Suslov, centrocampista slovacco di grande qualità tecnica, oltre a Al Musrati, mediano libico con compiti di interdizione, Oyegoke, giovane terzino inglese, e Harroui, centrocampista olandese-marocchino abile negli inserimenti. Queste assenze riducono le opzioni in mediana, costringendo Zanetti a soluzioni tattiche più prudenti.
CONVOCATI
Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini
Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita»
Lutto Hellas Verona: addio al dottor Giorgio Biscardo, medico sociale dello scudetto 1985
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...