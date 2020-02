Verona, Silvestri: «Non dobbiamo commettere errori. Sull’Europa League…»

Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, ha parlato della gara contro la Lazio e della possibile qualificazione in Europa League

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio-Hellas Verona (recupero della 17a giornata), il portiere degli ospiti Silvestri ha rilasciato un commento sulla gara. Ecco le sue dichiarazioni.

«Calci piazzati? Sappiamo cosa ci aspetta e cosa dobbiamo fare. Non dobbiamo commettere errori, poi vediamo come va. Qualificazione in Europa League? Non so cosa farei, potrei farmi i capelli gialloblù».