Verona, Sogliano dopo la sconfitta col Cagliari: «È un periodo complicato, dobbiamo reagire. Futuro di Zanetti? Vi dico questo»

Verona, Sean Sogliano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta col Cagliari. Queste le sue dichiarazioni al termine del match

PERIODO – «Difficile spiegarlo, un periodo complicato e una gara particolare. La squadra non è riuscita ad essere compatta e mi dispiace molto. Nel primo tempo abbiamo preso due gol e giocare in 10 è stato difficile, specie in questo momento. Nessuno di noi è contento: c’è poco da dire. Bisogna trovare il modo di reagire, lo dobbiamo a noi stessi».

VALUTAZIONI ZANETTI – «E’ normale che ci siano queste valutazioni, l’allenatore è il ruolo principale. Lo sa bene anche lui, è il secondo anno che stiamo insieme. Negli ultimi 4 anni il Verona si è salvato all’ultimo, anche il tecnico è in crisi ed è normale che ora dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarci o no. E’ giusto che vengo io a parlare perché ora non trovo utile l’intervento di altri».

MERCATO – «Abbiamo preso qualche giocatore e cerchiamo di sostituire chi va via cercando di fare il nostro meglio, ma bisogna dare del tempo. Ora che la classifica è così è complicato, molti non sono voluti venire, altri non hanno impattato bene. Anche nei problemi non dobbiamo avere le teste basse, non riesci a cambiare le sorti della classifica così».

