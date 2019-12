Verona Torino: Berenguer è incontenibile nel dribbling

Berenguer ha fatto la differenza nel corso di Verona-Torino. Tra le migliori partite stagionali per lo spagnolo

Berenguer è stata la maggiore fonte di imprevedibilità del Torino visto a Verona. Oltre al bellissimo gol e ai 2 passaggi chiave, lo spagnolo ha totalizzato l’enorme cifra di 7 dribbling. Si è esaltato nell’aggredire la profondità e nell’attaccare gli spazi, agendo in coppia con Zaza.

Un esempio nella slide sopra. Zaza viene incontro e serve il movimento del compagno, che si butta dentro. Purtroppo per il Torino, non è bastato per vincere.