Verona, Tudor: «Il rosso ha cambiato la partita. Complimenti al Torino»

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha commentato la sconfitta subita contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

ESPULSIONE MAGNANI – «Il rosso ha cambiato la partita, era una partita difficile e tosta con pochi tiri in porta. Mi dispiace perché abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo dove meritavamo di fare gol, nelle ultime due partite non meritavamo zero punti. Faccio i complimenti al Torino e pensiamo alla prossima. Pensavo che Ceccherini poteva prendere Sanabria sul fallo di Magnani, vedendolo adesso però ci sta il rosso».

BARAK – «Si porta da un po’ questo problema di schiena, anche in passato ha avuto questi problemi. Durante il riscaldamento ha sentito questa cosa e non ha potuto giocare».