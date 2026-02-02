Verona, ufficiale l’esonero di Paolo Zanetti! D’Aversa in pole per sostituirlo, ma spunta anche una soluzione interna! Il comunicato del club

Nuovo scossone in Serie A: Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico nella giornata di oggi, fatale la sconfitta pesante di sabato per 4 a 0 contro il Cagliari e l’ultimo posto in classifica a soli 14 punti. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.



Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere… pic.twitter.com/DTrZnJyvZR — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 2, 2026

IL COMUNICATO – «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco».

Il nome più caldo per sostituirlo porta a Roberto D’Aversa. L’alternativa è la soluzione interna che porta proprio a Paolo Sammarco.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano