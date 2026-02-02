Connect with us
Verona, ufficiale l’esonero di Paolo Zanetti! D’Aversa in pole per sostituirlo, ma spunta anche una soluzione interna! Il comunicato

1 ora ago

Verona, ufficiale l’esonero di Paolo Zanetti! D’Aversa in pole per sostituirlo, ma spunta anche una soluzione interna! Il comunicato del club

Nuovo scossone in Serie A: Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico nella giornata di oggi, fatale la sconfitta pesante di sabato per 4 a 0 contro il Cagliari e l’ultimo posto in classifica a soli 14 punti. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

IL COMUNICATO – «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.
L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco».

Il nome più caldo per sostituirlo porta a Roberto D’Aversa. L’alternativa è la soluzione interna che porta proprio a Paolo Sammarco.

