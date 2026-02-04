Verona, Zanzi convinto: «Investiti 35 milioni, Sammarco scelta giusta! Ecco perché». Le parole del presidente esecutivo

Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, ha analizzato il momento delicato del club respingendo le critiche sulla gestione economica. In conferenza stampa, il dirigente ha rivendicato gli sforzi della proprietà, sottolineando investimenti complessivi per 35 milioni di euro tra estate e inverno. Nonostante la classifica preoccupante, gli Scaligeri non alzano bandiera bianca e credono ancora nella permanenza nella massima serie.

Il focus si è poi spostato sull’esonero di Paolo Zanetti: una decisione sofferta ma ritenuta indispensabile per provare a invertire la rotta. Al suo posto è stato promosso Paolo Sammarco, ex tecnico della Primavera. Una scelta pragmatica, dettata dalla necessità di vincere subito: pur con l’etichetta “ad interim”, l’ex centrocampista è considerato l’uomo giusto per la sua profonda conoscenza dell’ambiente, preferito a nomi più blasonati per tentare l’impresa salvezza.

PAROLE – «Non è vero che non abbiamo reinvestito, al contrario, nel mercato estivo e invernale abbiamo investito 35 milioni di euro. Nel calcio come sapete non è sempre la cifra ad essere determinante. Il progetto è sempre basato sulle decisioni responsabili da prendere, non dipende dalla classifica, con massima fiducia nel direttore sportivo. Ora siamo in una situazione di classifica difficile, ma ma nessuno sta alzando bandiera bianca. Non è che siamo già retrocessi. Non è stata una scelta facile, Zanetti ha dato tutto per questa squadra, gli auguriamo tutto il meglio. A volte nel calcio per cambiare la situazione bisogna fare un cambio. Fino a quando abbiamo condiviso questa scelta, di fare un cambio. Sammarco per noi è la scelta giusta. In questi momenti non si cerca uno che dia un’immagine diversa. Noi dobbiamo vincere e per farlo lui è la scelta giusta. Conosce bene l’ambiente, è pronto subito. Abbiamo fatto una scelta velocissima, per questo il termine “ad interim”»

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano