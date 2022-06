Vicario, il portiere non è una priorità per la Lazio

La Lazio è alla ricerca del guardiano a cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro, ma si rallenta la pista Vicario

La Lazio è alla ricerca del portiere a cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro. Tanti i nomi in ballo nel casting imbastito da Tare, tra cui spicca il portiere di proprietà del Cagliari su cui pende il diritto di riscatto da parte dell’Empoli Guglielmo Vicario.

Ma come riportato da Alfredo Pedullà, il classe 96 rossoblú rappresenterebbe soltanto un’alternativa: la priorità per la porta biancoceleste sarebbe Carnesecchi per il quale il club di Lotito avrebbe imbastito una trattativa no stop.