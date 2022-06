Il Napoli segue Vicario, il Cagliari fissa il prezzo del portiere: 10 milioni

Il Napoli sulle tracce del portiere del Cagliari dopo l’ottima annata in prestito all’Empoli: i sardi chiedono 10 milioni

Guglielmo Vicario è un pezzo pregiato di questo calciomercato estivo dopo l’annata straordinaria ad Empoli che, ad oggi, non ha ancora esercitato il diritto di riscatto per 10 milioni di euro.

Come rivela il Corriere dello Sport Giuntoli ha così avviato una trattativa con il Cagliari, per portare l’estremo difensore a Napoli. Non soltanto Vicario, ma anche Gollini è sulla lista degli azzuri. Per Vicario la cifra parte dai 10-12 milioni di euro.