Vicenza, Rossi: «Grazie Juve, un orgoglio giocare allo Stadium»

Le parole di Stefano Rosso, presidente del Vicenza, alla vigilia della gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C

Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen.

PAROLE – «Sarà un orgoglio giocare lì e dico grazie alla Juve. Non c’è una favorita nella gara di domani e in Italia in queste partite si tende a essere tutti un po’ coperti. Credo che l’idea delle secondo squadre sia buona, anche se andrebbe rimodulata un po’. Noi siamo qui da 5 anni e puntiamo molto sul centro sportivo e i giovani: il vero neo però è stata la retrocessione. Alla Juventus abbiamo ceduto Mancini: penso che abbia il talento per arrivare dove vuole».