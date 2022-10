Vidal salta i funerali del padre: il centrocampista ha seguito le esequie al telefono

Nei giorni scorsi Arturo Vidal ha perso il papà, ma ha deciso di non recarsi ai funerali in Cile. Ecco come ha seguito le esequie

La morte del padre Erasmo ha colpito Arturo Vidal. Il centrocampista del Flamengo, però, non si è recato in Cile per partecipare al funerale ma ha preferito seguire la cerimonia in video sul telefono. Le esequie hanno avuto luogo ieri, il giorno dopo l’andata della sfida di Coppa del Brasile, che l’ex di Juventus e Inter ha giocato regolarmente.

Il club gli aveva comunque concesso un giorno di riposo e lo aveva autorizzato a saltare l’incontro per recarsi in Cile.