Villarreal Juventus, Koopmeiners e David disastrosi: la Gazzetta li affossa. Prestazione pesantemente insufficiente per entrambi

Un pareggio che sa di beffa e due bocciature pesantissime. Il giorno dopo il 2-2 in casa del Villarreal, le pagelle de La Gazzetta dello Sport emettono un verdetto impietoso sulla prestazione di due degli uomini più attesi di Igor Tudor: Jonathan David e Teun Koopmeiners. Entrambi, per motivi diversi, sono finiti sul banco degli imputati per una notte di Champions che per la Juventus ha lasciato più rimpianti che certezze.

Disastro Koopmeiners: “Spento e sbadato”

La bocciatura più severa è per il centrocampista olandese. Schierato a sorpresa sulla trequarti, Koopmeiners ha fallito l’ennesima chance, offrendo una prova disastrosa. Il voto, un 4,5 che non ammette repliche, è accompagnato da un giudizio feroce. «Spento, scarico, sbadato: metà gara vissuta pensando a chissà cosa. Koop è da rosso per gli errori, anche banali: riemergere, ora, è dura». L’analisi del quotidiano descrive un giocatore apatico, quasi assente dal gioco, colpevole di errori banali e mai in partita. Una prestazione da incubo che aggrava la sua crisi personale.

David, generoso ma impreciso: quell’errore a porta vuota

Non va molto meglio a Jonathan David. L’attaccante canadese, scelto da Tudor per guidare l’attacco, si è distinto per la grande generosità, ma ha sulla coscienza un errore che grida vendetta. Per lui il voto è 5. «Difficile capire come abbia accompagnato il pallone fuori a porta vuota: la generosità non gli manca, la lucidità si. Solo squillo la traversa».Nonostante una traversa colpita, è l’incredibile gol sbagliato a porta vuota a condannare la sua partita. Un errore imperdonabile che, di fatto, è costato la vittoria alla Juventus. Due bocciature pesanti che lasciano a Tudor più di un grattacapo: un bomber a cui manca il cinismo e un fantasista in profonda crisi di fiducia.