Sfiorivi, fioriva Nicolas Viola. Cosa può dare il centrocampista al Bologna

Il Bologna ha puntato sullo svincolato Nicolas Viola, ex Benevento. Il suo possibile apporto al centrocampo di Mihajlovic

Il Bologna ha scelto di intervenire sul calciomercato, pescando dal mazzo degli svincolati Nicolas Viola. Il centrocampista classe 1989 era svincolato, dopo aver giocato per 4 anni e mezzo nel Benevento, tra Serie B e Serie A. Lo scorso anno il calciatore, al rientro da un infortunio, ha realizzato 5 gol con i sanniti, che non sono bastati per la salvezza. Il Bologna ha deciso di scommettere sul centrocampista dopo l’infortunio occorso a Kingsley. Il giovane rossoblù starà fuori per 4-5 mesi per la frattura del perone riportata nel corso di Bologna-Udinese. Il centrocampista è già stato operato e ha iniziato la riabilitazione. Nel frattempo i rossoblù hanno deciso di mettere una pezza in mezzo al campo con lo svincolato Viola, che ha già lavorato in gruppo, è stato presentato alla stampa, e potrebbe trovare i suoi primi minuti con Mihajlovic nel prossimo match di campionato contro il Milan.

Rigori, calci piazzati, qualità ma anche garra

Cosa può dare Nicolas Viola al Bologna? Il 32enne, che ha raggiunto l’accordo con la dirigenza del club sull’ingaggio e la durata del contratto, fino al 30 giugno, con opzione per una seconda stagione, a 250mila euro netti all’anno, può diventare un elemento importante nel centrocampo del Bologna. Nel 3-5-2 attuale, Viola può interpretare il ruolo di mezzala o di mediano centrale. Avrà sicuramente bisogno di un po’ di tempo, anche se in questi mesi ha lavorato (ma da solo). Viola ha buon piede, garantisce diversi gol nel corso della stagione (5 in 17 presenze un anno fa), abilità nel calciare i piazzati con il suo mancino e duttilità tattica. E’ abile anche nel gioco senza palla. In vista del recupero di Schouten (da capire quando tornerà a disposizione, non è da escludere un altro rinforzo a gennaio), il Bologna si è tutelato con Nicolas Viola. Un buon colpo visti i costi. Un rinforzo importante per le ambizioni dei rossoblù.