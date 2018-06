Visite mediche Perin, il portiere ormai ex Genoa arriva a Torino per firmare con la Juventus. Deciso anche il numero di maglia

Mattia Perin è della Juventus, anche se non è ancora ufficiale. Il portiere del Genoa dirà addio nelle prossime ore ai rossoblu e firmerà con la Vecchia Signora. Il giocatore è atteso in mattinata al J|Medical per le visite mediche e poi potrà firmare il contratto coi bianconeri. L’accordo tra Juve e Genoa è stato raggiunto intorno ai quindici milioni con tanto di bonus. Al giocatore, invece, andrà un ingaggio di due milioni e mezzo di euro per quattro stagioni. Intanto arrivano novità interessanti da Torino, perché Perin avrebbe già scelto il numero di maglia.

Anche in questo caso non c’è niente di ufficiale, ma quasi certamente Perin vestirà la casacca numero uno. Doveva essere l’erede di Gigi Buffon e lo sarà anche per la maglia con la Juventus. Da segnalare anche che Szczesny manterrà la ventitré, una divisa che piaceva molto a Emre Can, essendo quello il suo numero fortunato. Perin ha il numero del titolare, anche se non è certo del posto: sarà una bella lotta con il collega polacco. Intanto è tutto pronto a Torino e si attende l’esito dei test.