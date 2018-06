Mattia Perin è un nuovo portiere della Juventus. Raggiunto l’accordo con il Genoa: ecco quanto costerà ai bianconeri

La Juventus piazza il colpo: è fatta per Mattia Perin. Il portiere del Genoa, classe 1992, è pronto a lasciare il club rossoblù per firmare con i bianconeri. Dopo un lungo corteggiamento, la Vecchia Signora ha trovato il sì definitivo del Genoa. Il portiere aveva già espresso parare favorevole al trasferimento in bianconero e aveva detto sì a un’offerta da 2,5 milioni di euro per i prossimi 4 anni. Mancava l’accordo tra le squadre che, secondo Sky Sport, è arrivato nelle ultime ore.

La Juventus verserà nelle casse del Genoa 12 milioni di euro più altri 3 di bonus per un totale di 15 milioni di euro. Nessuna contropartita tecnica dunque nell’affare tra Juventus e Genoa. Si era vociferato del possibile inserimento di Audero, Mandragora e Sturaro ma se il Genoa vorrà chiudere per uno di questi giocatori dovrà avviare delle trattative separate. La Juventus, dopo Gigi Buffon, riparte da due numeri 1: Wojciech Szczesny sarà affiancato da Mattia Perin. Tutto fatto tra Juventus e Genoa per la firma dell’estremo difensore di Latina con la maglia di Madama. Nelle prossime ore l’accordo potrebbe essere ratificato. Poi visite e firme.