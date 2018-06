Buffon, sì al Paris Saint-Germain: ecco quando firmerà

Gigi Buffon è pronto a iniziare una nuova avventura da portiere del Paris Saint-Germain. L’unico nodo era la possibile squalifica, ecco quando firmerà il contratto

La stangata tanto attesa da parte dell’UEFA non c’è stata. I fatti di Madrid post- Real-Juventus costano a Gianluigi Buffon solamente tre giornate di squalifica. E il portiere 40enne di Massa Carrara, ormai un ex della Juventus, è pronto a dire il sì definitivo al Paris Saint-Germain e firmare l’ultimo contratto della sua grande carriera. La trattativa tra l’entourage di Gigi ed il club francese è ormai ben avviata da diverse settimane, anche se l’ufficialità non è imminente.

Quando può arrivare la firma sul contratto di Buffon con il Psg? Arriverà dopo la sentenza UEFA sul Fair Play Finanziario che riguarderà il club parigino. Per il momento, infatti, Nasser Al Khelaifi non è in Francia e non vuole certo irritare l’UEFA annunciando l’acquisto di un top player del calibro di Buffon. L’unico problema per il matrimonio poteva essere una lunga squalifica temporale per Buffon: un turno in Champions per il cartellino rosso e due per lo sfogo dopo la partita. Solamente tre turni di stop, praticamente la metà delle partite della fase a gironi. Tra pochi giorni il matrimonio verrà annunciato ufficialmente.