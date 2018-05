Squalifica Buffon Champions League: ecco cosa rischia il portiere classe ’78, che nelle prossime ore potrebbe firmare per il Psg

Una squalifica esemplare. Oppure una mano sulla coscienza, per il bene del calcio mondiale, che spera ancora di vedere Gigi Buffon all’opera nell’illustre palcoscenico della Champions League. Sono ore calde per l’ormai ex portiere della Juventus, che sabato nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Verona ha salutato il popolo bianconero. Una giornata particolarmente toccante, che Buffon ha vissuto con uno straordinario trasporto emotivo. La Juve lo ha ringraziato, Andrea Agnelli lo ha fatto sentire amato, i tifosi gli hanno tributato l’ultimo saluto. L’ultimo saluto al calciatore, si intende, perché quello di Buffon a Madama non è un addio, bensì un arrivederci. Le strade torneranno, prima o poi, ad incontrarsi. Ma non è ancora il momento, perché Buffon non ha intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Lo aspetta il Psg. Pronto a ricoprirlo di milioni e ad alimentare le sue ambizioni. Ambizioni che però si dovranno inevitabilmente confrontare con la squalifica in Champions League che Buffon rischia di dover affrontare, almeno per i primi mesi dell’edizione 2018-2019.

SQUALIFICA BUFFON CHAMPIONS: I RISCHI – A pesare sulla decisione dell’Uefa la reazione del Bernabeu nei confronti dell’arbitro inglese Oliver. Sia in campo che in zona mista, quando l’ex Juve si è scagliato con parole particolarmente forti nei confronti del fischietto d’Oltremanica. Per Buffon si prospetta una squalifica a tempo, ma il verdetto lo riceverà soltanto il 31 maggio, quando la giustizia sportiva europea si pronuncerà in via definitiva. SuperGigi salterà sicuramente la prima gara di Champions League della prossima stagione (qualora decidesse di continuare a giocare, magari con il Psg), ma potrebbe saltare altre due gare. Circostanza che lo metterebbe in condizioni di giocare nella massima competizione europea a partire da novembre. Dal momento, cioè, in cui il torneo entrerà nel vivo. Dal momento in cui Buffon potrà riscoprire il gusto di lottare per arrivare al vertice del calcio europeo. Vincendo il trofeo che ha inseguito per diciassette lunghi anni di Juve.