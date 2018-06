Visite mediche Verdi, il giocatore del Bologna è pronto per arrivare a Napoli e firmare il suo primo contratto con gli azzurri: le ultime news di mercato

Il Napoli ha praticamente chiuso per l’arrivo di Simone Verdi. Il giocatore del Bologna sarà a Napoli per le visite mediche e per la firma sul contratto. Quando? Già domani, lunedì 11 giugno, l’attaccante dei rossoblu sbarcherà nella città campana. Prima farà le visite di rito e poi si recherà nella sede del Napoli per firmare il primo contratto. Come da prassi, sarà il presidente Aurelio De Laurentiis ad annunciarlo, probabilmente con uno dei suoi tweet. L’annuncio è previsto nel pomeriggio di domani, al più tardi nella giornata di martedì 12 giugno.

Il Napoli dovrebbe versare tra i venti e i ventitré milioni di euro di base fissa più altri milioni di bonus, una cifra che va dai due ai cinque milioni (una parte del trasferimento spetterà anche al Milan). Verdi arriva così a Napoli dopo la telenovela del mercato di gennaio, quando disse no al club azzurro e si avvicinò prepotentemente all’Inter. Adesso è fatta, l’accordo tra le società c’è e non dovrebbero esserci problemi per la firma. Domani Verdi sarà a Napoli e dopo le visite sarà un nuovo calciatore azzurro.