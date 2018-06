Napoli, fumata bianca per Verdi

Ormai ci siamo. Simone Verdi sarà un nuovo calciatore del Napoli. Si attende la firma sul contratto, prevista tra lunedì e martedì.

Simone Verdi è ormai pronto ad approdare in azzurro. La firma dell’attaccante, ormai ex Bologna, è attesa per l’inizio di settimana prossima. Il contratto che legherà Verdi alla squadra partenopea è di cinque anni, con un opzione per il sesto. Verdi andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti, che, con tutta probabilità, rimarrà orfano di Hamsik, sempre più lontano da Napoli.

Nell’ultimo campionato è sceso in campo per 34 volte, mettendo a segno 10 gol e fornendo numerosi assist. Il trasferimento costerà 25 milioni al presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, sacrificio che sarà ben lieto di fare in vista delle importanti partite che l’attaccante classe 1992 sarà in grado di giocare. Verdi aveva rifiutato il Napoli a gennaio per voler concludere la stagione con il Bologna. È ora pronto per la sua nuova avventura in azzurro.