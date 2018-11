Vitalie Damascan ha segnato il gol decisivo con la sua Nazionale in Nations League: cresce l’attesa per l’esordio nel Torino

Nel Torino non gioca, ma in Nazionale stupisce tutti. Vitalie Damascan ha trovato il suo primo gol con la Moldavia nella competizione europea della Nations League. Giovedì 15, il giovane attaccante granata è entrato dopo 46’ di gioco ed è stato subito decisivo per la sua Nazionale. Al 77’ ha infatti trovato il gol che ha permesso alla Moldavia di portare a casa 3 punti fondamentali contro San Marino.

La sua buona prestazione ha convinto tutti, anche il CT Spiridon che potrebbe decidere di inserire l’attaccante dal 1’ nel match contro il Lussemburgo in programma per stasera alle ore 18. In caso di vittoria, i moldavi supererebbero il Lussemburgo i classifica e otterrebbero la promozione in Lega C. A guardare attentamente la gara da casa ci sarà sicuramente Mazzarri che, dopo il gol di 3 giorni fa, cercherà di vedere i miglioramenti del suo talentino. Chissà se e quando potrà arrivare l’esordio in prima squadra.