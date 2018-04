Vitor Hugo: «Scansarci col Napoli? Daremo il massimo»

Le parole di Vitor Hugo in vista di Fiorentina-Napoli, match valido per la 35esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, prima della partitella di quest’oggi, ha parlato della sfida con il Napoli: «Abbiamo avuto due giorni di recupero, perché avevamo giocato tanto. Ora ci siamo allenati per una settimana per incontrare una squadra che vuole arrivare prima, quindi dovremo fare del nostro meglio per ottenere i tre punti ed arrivare più in alto possibile. Il pari dell’andata? Sarà una gara diversa, loro hanno battuto con la Juve e vanno fortissimo, ma noi dovremo provare a fargli male».

Il giocatore viola ha continuato: «L’attacco del Napoli? Sono tutti piccoli e veloci, non dobbiamo farli girare, altrimenti sarà complicato riprenderli. Bisogna anticiparli e marcarli bene. Scansarci? Non ci è arrivata nessuna richiesta e non dobbiamo pensarlo, giocheremo 90 minuti al meglio, perché è una gara importante per noi. Le rivale per l’Europa? Dobbiamo guardare i risultati degli altri, grazie alla sconfitta del Milan possiamo ancora farcela, poi all’ultima abbiamo lo scontro diretto».