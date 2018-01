Viviani nel mirino della Lazio: arriverebbe a giugno

Lazio alla ricerca di un centrocampista: piace Federico Viviani, giocatore dell’Hellas Verona in prestito alla Spal in questa stagione

La Lazio di Simone Inzaghi è già concentrata sulla prossima stagione. Il club biancoceleste, che sta facendo benissimo in questo campionato, lavora sul mercato per rinforzare la rosa che disputerà la stagione 2018/2019. Il ds Tare è alla ricerca di un centrocampista e stando a quanto riportato da Il Tempo avrebbe messo nel mirino Federico Viviani, giocatore dell’Hellas Verona, in prestito alla Spal.

L’affare, come detto, potrebbe andare in porto la prossima estate con la Lazio ora concentrata sul mercato in uscita. Il club di Lotito, infatti, sta provando a piazzare gli esuberi: Ivan Vargic, Federico Marchetti, Filipo Djordjevic, Brayan Perea e Mauricio.