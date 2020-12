Sboccia Vlahovic, sboccia la Fiorentina

Il terzo gol consecutivo di Vlahovic ha sentenziato la Juventus e fatto forse definitivamente sbocciare il centravanti serbo della Fiorentina

Il profilo di Dusan Vlahovic è da anni sui taccuini di tutti i più grandi intenditori di calcio. Le sue prodezze con la Primavera erano state illuminanti, così come le prime apparizioni in Serie A avevano fatto intravedere anche al grande pubblico il suo potenziale.

La Fiorentina coccola il talento di Belgrado sin dal febbraio 2018, momento in cui lasciò il Partizan per sposare il progetto gigliato. E l’arrivo di Cesare Prandelli sembra possa dare definitivo slancio alla sua affermazione.

Il tecnico bresciano gli ha dimostrato totale fiducia sin dal primo giorno, credendo nel ragazzo anche quando non segnava o non si esprimeva al meglio. Ora, però, inizia a raccoglierne i frutti visto che il morbido cucchiaino su Szczesny è stato il terzo gol consecutivo per Dusan, dopo i rigori segnati con Sassuolo e Verona.

Vlahovic e la Fiorentina, un binomio che i tifosi viola iniziano a sperare possa durare a lungo. Il roboante e storico successo in casa della Juve potrebbe essere un nuovo inizio per il club del Presidente Commisso, ambizioso e ansioso di costruire qualcosa di importante all’ombra del Duomo. Sempre che le vie infinite del calciomercato non portino rapidamente Inter, Milan, gli stessi bianconeri o qualche altra big sulle tracce del classe 2000.