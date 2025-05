Vlahovic, gol e saluti allo Stadium: il serbo segna all’ultima in casa della Juve e mantiene il quarto posto

Dusan Vlahovic ha salutato i tifosi della Juve e l’Allianz con un gol pesantissimo contro l’Udinese: bianconeri ancora quarti a 90′ dal termine

Dusan Vlahovic ha scelto il palcoscenico dell’Allianz Stadium per lasciare un ultimo segno indelebile. Entrato nel finale contro l’Udinese, ha segnato un gol pesantissimo che avvicina la Juve alla Champions e interrompe un digiuno che durava da oltre ottanta giorni. Un gesto carico di significato in quella che con ogni probabilità è stata la sua ultima apparizione casalinga in bianconero: l’attaccante serbo, infatti, non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 e sarà messo sul mercato dopo il Mondiale per Club. Il tecnico Tudor ha sottolineato la forza mentale del numero nove, capace di entrare in campo col cuore e rispondere con un guizzo da campione, il quindicesimo centro stagionale. In una serata in cui il futuro può attendere, Vlahovic ha salutato il suo pubblico nel modo migliore.

Accanto a lui, decisivo anche Nico Gonzalez, tornato protagonista proprio nel momento più importante. L’argentino ha sbloccato la gara con un colpo da rapace d’area, un misto di freddezza e tecnica che ha permesso alla Juve di superare un’Udinese solida e compatta. Per Gonzalez, spesso criticato e reduce da una stagione segnata da infortuni e lunghi stop, si è trattato di un ritorno alla luce: prima il gol al Monza dopo 125 giorni, poi la zampata da cartolina Champions. L’ex viola ha un debole per la primavera – aprile e maggio sono i mesi in cui segna di più – e con questa rete ha messo a tacere le tensioni, spianando la strada alla squadra verso l’Europa. Se la Juve oggi è ancora quarta, con il destino nelle proprie mani, lo deve a due ex viola che hanno lasciato il segno.