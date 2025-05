Vlahovic, addio alla Juve: quale squadra nel suo futuro? Tre le principale indiziate

Dusan Vlahovic, in estate il suo addio alla Juve: tre squadre si sono fatte avanti per il numero nove bianconero: ecco chi sono

Dusan Vlahovic è pronto a lasciare la Juve, che lo cederà in estate per non perderlo a zero il prossimo anno, ma dove potrebbe finire? Secondo CaughtOffside, il PSG è pronto a cambiare Kolo Muani – in prestito in bianconero – non ha convinto, e i parigini sono alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Gonçalo Ramos. Tra i nomi sul taccuino c’è quello del serbo, seguito dal club francese già da inizio anno. Il suo cartellino, un tempo proibitivo, è ora considerato più accessibile, rendendo concreta l’ipotesi di un trasferimento estivo.

Ma il PSG non è solo: anche Tottenham Hotspur e Atlético Madrid sono in corsa. Come riporta Gazzetta dello Sport, i colchoneros sarebbero tra i principali candidati ad acquistare il classe 2000, che potrebbe lasciare Torino già nei prossimi mesi. In Premier, il Tottenham osserva attentamente la situazione: secondo GIVE ME SPORT, la Juve sarebbe disposta ad accettare offerte intorno ai 20 milioni di sterline (poco più di 23 milioni di euro), pur sperando di avvicinarsi ai 35 milioni. Sempre secondo CaughtOffside, Arsenal e Manchester United monitorano la situazione. Con un solo anno di contratto rimanente, la Juve potrebbe abbassare ulteriormente il prezzo pur di non perderlo a parametro zero nel 2026.