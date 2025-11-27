Vlahovic Juventus, le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici. Le ultime sull’attaccante

Vlahovic Juventus, il serbo continua a fare i conti con il consueto problema fisico. Spalletti spera che non sia un infortunio serio. Le ultime

La situazione Vlahovic Juventus continua a generare apprensione nell’ambiente bianconero. Dusan Vlahovic, infatti, si sottoporrà questa mattina a nuovi esami strumentali presso il J-Medical per chiarire l’origine del fastidio fisico che lo accompagna ormai da diversi giorni. Il centravanti serbo, reduce da un periodo caratterizzato da alti e bassi, è stato monitorato con attenzione dallo staff sanitario, che vuole valutare nel dettaglio eventuali criticità prima di prendere una decisione sul suo impiego.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la presenza dell’attaccante nella sfida contro il Cagliari è fortemente in dubbio. Pur non essendoci segnali che facciano pensare a un infortunio grave, alla Continassa prevale la prudenza. La priorità per la Juventus è evitare che un problema muscolare, seppur lieve, possa trasformarsi in un guaio più serio nelle prossime settimane, quando i bianconeri affronteranno una serie di gare delicate sia in campionato che nelle coppe. In questo contesto, la gestione delle risorse diventa essenziale, e il dossier Vlahovic Juventus rappresenta uno dei punti più sensibili del momento.

L’eventuale forfait del serbo apre però la porta a nuove opportunità in attacco. La squadra ha già dimostrato di poter contare sulla profondità del reparto offensivo, e in particolare su Loïs Openda e Jonathan David. Entrambi hanno fornito segnali importanti nell’ultima uscita europea, con un rendimento convincente che ha attirato l’attenzione sia dei tifosi sia degli appassionati di Fantacalcio. Per la gara contro il Cagliari, i due sono pronti a ripartire dal primo minuto, formando una coppia offensiva potenzialmente esplosiva.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per Openda si tratta dell’ennesima occasione per confermare le proprie qualità in zona gol, mentre David cerca continuità dopo alcune prestazioni incoraggianti in Champions League. La sfida contro il Cagliari potrebbe rappresentare il momento ideale per entrambi per ritrovare la via della rete anche in Serie A e offrire nuove certezze alla Juventus, soprattutto se Vlahovic dovesse essere costretto al riposo.

Il tema Vlahovic Juventus resta comunque centrale: la società sa bene che l’attaccante serbo è un punto di riferimento imprescindibile per tecnica, presenza e incisività sotto porta. Per questo la priorità è garantire un recupero completo e senza rischi. Gli esami di oggi saranno determinanti per comprendere l’entità del problema e delineare un piano di gestione chiaro nelle prossime settimane.

In attesa dei responsi medici, la Juventus si prepara alla prossima sfida con fiducia e con alternative valide pronte a prendersi il palcoscenico.