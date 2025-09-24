Vlahovic, trascinatore in casa Juve: nel mezzo un futuro con la squadra bianconera assai incerto - Calcio News 24

Vlahovic e la Juve: oggi uomo chiave, ma il futuro è un rebus

Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione alla grande, confermandosi come punto di riferimento per la Juve di Igor Tudor. Gol, grinta e prestazioni solide hanno messo momentaneamente a tacere i dubbi che lo avevano accompagnato nelle ultime stagioni. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del serbo in maglia bianconera non è così scontato come potrebbe sembrare oggi.

La Juve, infatti, ha avviato un importante processo di rinnovamento, puntando su giovani talenti e nuovi acquisti che rappresentano un investimento strategico per gli anni a venire. In questo contesto, anche un giocatore del calibro di Vlahovic potrebbe trovarsi a dover lottare per mantenere un ruolo da protagonista.

Vlahovic-Juve: un rapporto in evoluzione

Non si discute il contributo di Vlahovic in questo avvio di stagione: è tornato ad essere decisivo sotto porta e ha ritrovato quella fiducia che sembrava persa. Tudor, allenatore noto per il suo approccio concreto, sa bene che i gol del numero 9 sono fondamentali per tenere alto l’obiettivo Champions. Per questo, al momento, il serbo è saldamente al centro dell’attacco della Juve.

Ma la concorrenza non manca. Alle spalle di Vlahovic ci sono almeno due profili giovani che la società considera centrali nel progetto tecnico a medio-lungo termine. Il rischio, con il passare delle settimane e dei mesi, è che le rotazioni aumentino e il minutaggio dell’attaccante serbo venga gradualmente ridotto.

Le strategie della Juve e il ruolo di Vlahovic

Il progetto tecnico della Juve prevede una squadra sostenibile economicamente, ma allo stesso tempo competitiva. In questa logica, il peso dell’ingaggio di Vlahovic, uno dei più alti della rosa, potrebbe diventare un fattore da considerare in vista del mercato. A gennaio o nella prossima estate, non è da escludere che si aprano scenari di cessione, soprattutto se le prestazioni dei nuovi arrivati continueranno a crescere.

In conclusione, il presente parla ancora il linguaggio dei gol di Vlahovic, ma il futuro in bianconero è tutto da scrivere. La Juve lo considera una risorsa importante, ma non più intoccabile. E in un club dove il rinnovamento è una priorità, ogni posizione può essere messa in discussione.