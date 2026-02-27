Vlasic Torino, rinnovo a rischio? Si inserisce una big in Serie A! I possibili scenario di calciomercato

Vlasic Torino, rinnovo con i granata in bilico? Una big di Serie A si inserisce nella corsa. Gli scenari di mercato

Tra i protagonisti più continui della stagione del Torino, Nikola Vlasic resta al centro di un futuro ancora tutto da definire. Con 6 gol e 3 assist, il croato si è confermato uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra, distinguendosi anche per la disponibilità a metterci la faccia nei momenti più difficili. Nonostante il suo peso specifico nel progetto granata, la sua permanenza non è affatto scontata.

Rinnovo in stallo

Il Torino ha avviato i contatti per il rinnovo già lo scorso dicembre, ma la trattativa non ha registrato progressi significativi. Vlasic è sotto contratto fino al 2027, ma la situazione resta bloccata e il club non è ancora riuscito a trovare un’intesa per blindarlo. In questo scenario di incertezza si sarebbe inserito anche Gian Piero Gasperini, che apprezza da tempo il profilo del trequartista.

L’interesse della Roma

Secondo Tuttosport, la Roma sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione del caso. Il tecnico giallorosso vedrebbe Vlasic come un innesto ideale soprattutto in vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Il classe ’97 rappresenterebbe inoltre una soluzione concreta nel caso in cui Pellegrini ed El Shaarawy, entrambi in scadenza a giugno, dovessero lasciare la Capitale.