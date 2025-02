Torino, Mërgim Vojvoda è un nuovo giocatore del Como, ecco le cifre dell’affare ed i dettagli sulla trattativa tra i granata ed il club lombardo

Porte girevoli in casa Torino che a suon di colpi (in entrata come in uscita) si sta ritagliando un piccolo-grande ruolo da protagonista in questo last day di calciomercato. L’ultimo in ordine di tempo a salutare l’ombra della Mole è stato Mërgim Vojvoda, esterno albanese naturalizzato kosovaro, che questa mattina è approdato sulle sponde del Lago di Como per unirsi al club allenato da Cesc Fàbregas.

Classe ‘95 (trenta candeline spente per lui giusto l’altro ieri), Vojvoda era un tesserato granata dal lontano 2020. Col Torino ha collezionato numeri di tutto rispetto, andando ad inanellare ben 123 presenze condite anche da due gol. Questa mattina, dopo che le parti avevano limato gli ultimi dettagli nella giornata di ieri, l’Atleta – accompagnato da alcuni membri dell’entourage e dal fratello – ha quindi fatto tappa nella località lombarda: la sua futura casa.

Sempre in mattinata poi, l’atleta ha svolto le opportune visite mediche, prima di procedere con la ‘canonica’ firma sul contratto e gli aspetti burocratici del caso. Le cifre dell’operazione? Come puntualizzato dal giornalista Giacomo Morandin sul proprio profilo X queste si aggirerebbero intorno ai due milioni di euro e mezzo versati nelle casse dei piemontesi, con relativo contratto per Vojvoda con scadenza fissata al 2027.

Per colmare la alcuna lasciata dal posto vacante il Torino si è prodigato nel assicurarsi le prestazioni di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina (con un lungo passato nelle giovanili dell’Inter). L’esterno è arrivato oggi a Milano dove ha anch’egli – tra le mura degli uffici meneghini del patron Urbano Cairo appunto – compilato l’opportuna documentaristica, prima di avviarsi proprio verso il capoluogo piemontese per fare conoscenza dei suoi nuovi compagni. Per ambo le trattative (Vojvoda e Biraghi) non resta che attendere l’ufficialità, in arrivo nelle prossime ore o al più tardi nella mattinata di domani sui rispettivi portali delle due squadre.