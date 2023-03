VOTI&STATS – Fiorentina, la Conference rianima Amrabat e Gonzalez

Con il passaggio del turno in Turchia, la Fiorentina ha dimostrato per l’ennesima volte due cose molto importanti

Con il passaggio del turno in Turchia, la Fiorentina non solo ha guadagnato i quarti di finale di Conference League ma ha dimostrato per l’ennesima volte due cose molto importanti:

1) La competizione “minore” è assolutamente nei programmi del club e della squadra, ed è confortante sapere che qualcuno intende proseguire sulla linea tracciata dalla Roma l’anno scorso. E gioca ricordare che Italiano è ancora in corsa in Coppa Italia, evidentemente gli impegni secchi sono congeniali ai suoi.



2) Sono molti i giocatori viola che nelle gare infrasettimanali hanno trovato il modo di esaltarsi, cancellando o attutendo quelle riserve maturate in campionato, dove la Fiorentina ha oggettivamente deluso rispetto a quelli che erano i presupposto di partenza.

Sivasspor-Fiorentina, al di là del gol del vantaggio turco che ha equilibrato la situazione dell’andata per soli 9 minuti, ha visto un confronto impari e i numeri lo stanno a dimostrare. Andiamo a scoprire, appoggiandoci ai migliori giudizi sulla partita di ieri sera formulati da La Gazzetta dello Sport, quali sono gli uomini che hanno trovato in Sivasspor-Fiorentina una conferma di precedenti prestazioni in Conference.



AMRABAT – Dev’essere l’aria internazionale, ma l’eroe marocchino di Qatar 2022 si risveglia totalmente dal torpore che invece lo affligge in campionato. In Turchia si è meritato il voto da migliore in campo con la seguente motivazione: «Baluardo. In avvio tiene su la Viola, recupera un sacco di palloni e le azioni ripartono sempre da lui». In Conference vanta un percorso di 6 gare da 7 in pagella. Peraltro, anche in Serie A la penultima versione con il Milan è stata all’altezza della sua fama.



GONZALEZ – Contro gli Hearts, al Franchi, aveva illuminato la serata con una doppietta. Ieri ha fatto molto, pur non entrando nel tabellino dei marcatori: «Il gol del pari è merito suo, mette lo zampino in altri gol. Nico is back».