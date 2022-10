Wanda Nara: «Icardi? Io gestisco i contratti, il resto dipende da lui»

Le parole di Wanda Nara sull’ex compagno, Icardi: «Io mi occupo delle scartoffie, per il resto dipende tutto dalla sua volontà»

Wanda Nara, intervistata dal programma argentino Intrusos, parla, non senza lanciare una frecciata, del suo rapporto con Mauro Icardi. Di seguito le sue parole.

«Io ho un compito preciso che ho sempre cercato di svolgere al meglio, ovvero trovare il miglior contratto possibile a Mauro. Sottolineo che oggi Icardi può vantare un accordo economico che più della metà dei giocatori della Nazionale argentina non ha. In termini di soldi guadagna molto più di tanti suoi colleghi. Io sono ancora l’unica rappresentante di Mauro nonostante la presenza di alcuni intermediari. La mia attività è quella di gestire le scartoffie e la corretta redazione dei contratti, per il resto dipende tutto esclusivamente dalla sua volontà. Diciamo che al momento l’unica cosa che non faccio è infilarmi gli scarpini ai piedi e scendere in campo».