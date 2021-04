Wanda Nara: «In molti mi chiedono di essere la loro agente»

Wanda Nara risponde alle domande dei suoi followers: ecco le parole della moglie-agente di Mauro Icardi

Wanda Nara, in un Q&A su Instagram con i suoi fan, racconta il suo lavoro da agente e la sua figura ispiratrice per alcune sue fan. Ecco le parole della moglie agente di Mauro Icardi.

«Per ora ho molto lavoro. Sono in molti che me lo chiedono. Molte vogliono essere come me? Me lo dicono ma non capisco perché. Non è tanto facile essere me come sembra».