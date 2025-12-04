Weah non ha dubbi: «La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo. Sul Mondiale dico questo»

Weah, ex giocatore della Juve, svela: «La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo. Sul Mondiale dico questo». Le parole

Durante una conferenza stampa, Timothy Weah ha condiviso il suo punto di vista sulla Ligue 1, il campionato in cui milita da questa estate dopo il trasferimento dalla Juventus al Marsiglia. Ecco le sue parole:

LIGUE 1 – «È il campionato con più talenti al mondo. Le partite sono interessanti da guardare, è calcio vero. È molto serrato al vertice, ed è quello che si vuole in un campionato. Sono molto contento di essere in Ligue 1, mi ha fatto molto bene. Amo il calcio, giocare ogni fine settimana. Quando giochiamo a Lens, l’energia dei tifosi è incredibile, e anche a Nizza, anche se la situazione è difficile per loro in questo momento. Possiamo fare grandi cose con il Marsiglia. La Francia è il posto dove si creano le stelle. Devi passare attraverso tutto questo per diventare una stella. Quando guardi Mbappé, Dembélé o Pogba, che è arrivato da Le Havre ed è diventato uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi… Devi passare attraverso tutto questo. La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo».

MONDIALE – «È un sogno. Ne ho già giocato uno, ma è diverso perché sarà in casa, ci saranno tutta la mia famiglia e i miei amici, è un enorme motivo di orgoglio. Non capita tutti i giorni di giocare una Coppa del Mondo in casa. Come squadra, siamo molto orgogliosi, dobbiamo dare tutto per vincere questa Coppa del Mondo. Nella mia mente, potremmo essere la squadra peggiore, non mi interessa. Se mi dico che vogliamo vincere, ci proveremo».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

