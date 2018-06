Welcome back Neuer! In campo dopo 259 giorni

Nella brutta sconfitta della Germania contro l’Austria, tra i pali c’era Manuel Neuer tornato in campo dopo oltre 200 giorni

Per la prima volta in 32 anni, l’Austria ha vinto contro la Germania, dopo che contro i tedeschi avevano collezionato 9 sconfitte ed un pareggio. Ma la Germania può sorridere comunque. Sì, perchè tra i pali è tornato Manuel Neuer. Amichevole persa ma numero uno ritrovato. Il portierone tedesco infatti oggi pomeriggio è sceso di nuovo in campo dopo 8 mesi ai box per infortunio. Una stagione out, un recupero con un solo unico obiettivo: tornare in tempo per il Mondiale, perché l’appuntamento in Russia non poteva essere mancato.

Un rientro agrodolce solo per la sconfitta e perché negli ultimi 5 match la Germania non ha trovato mai la via della vittoria (fatto che non accadeva dal lontano 1988); ma il risultato di oggi non è l’unico pensiero per Low. Il ct tedesco infatti ha riferito al termine del match che domani avrà un colloquio faccia a faccia con lo stesso Neuer, prima di prendere la decisione definitiva e includerlo nella lista degli uomini che porterà con sè in Russia. Se dovesse far parte dei 23, lui sarà il numero uno mentre Ter Stegen il vice. Gerarchie chiare.