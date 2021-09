Wenger: «Credo che il futuro di Haaland sarà in questo campionato»

Arsene Wenger dice la sua su Erling Haaland. Ecco dove giocherà il bomber norvegese per l’ex tecnico dell’Arsenal

Haaland resta un nome caldo in casa Juve, per il prossimo anno, come successore di Ronaldo. Ma per l’ex allenatore dell’Arsenal Wenger l’attaccante del Borussia Dortmund farà un’altra scelta.

Le dichiarazioni a Bild Live riprese da ItaSportPress.it.

«Penso che il suo futuro sia inevitabilmente in Premier League. Il motivo è molto semplice: il campionato inglese ha una forza economica che nessun altro ha. E poi, i migliori calciatori cercano sempre i migliori contratti per guadagnare più soldi possibili. Credo che Haaland sia in assoluto il miglior giocatore forse dopo solo Mbappé. La sua ambizione e la sua voglia di fare e di vincere ogni duello è davvero la sua arma vincente».