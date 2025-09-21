West Ham, il futuro di Potter appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina

West Ham, il futuro di Potter adesso è appeso a un filo: Nuno Espírito Santo in pole per la panchina degli inglesi

Il rapporto tra Graham Potter, tecnico inglese noto per il suo calcio propositivo ma spesso discontinuo, e il West Ham United sembra ormai giunto al capolinea. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Crystal Palace ha rappresentato un punto di rottura definitivo. Per la prima volta, il pubblico del London Stadium ha contestato in maniera compatta l’allenatore, intonando cori come “You don’t know what you’re doing” e “You’re getting sacked in the morning”.

La scintilla che ha acceso la protesta è stata la sostituzione al 78’ di Mateus Fernandes, giovane centrocampista portoghese di grande talento, con Soungoutou Magassa, mediano francese classe 2004. Una scelta che ha esasperato i tifosi, già innervositi dai fischi piovuti all’intervallo dopo un primo tempo deludente.

Numeri impietosi per Potter

I dati parlano chiaro: da quando ha preso il posto di Julen Lopetegui, esonerato a gennaio, Potter ha raccolto appena sei vittorie in 25 partite ufficiali. In Premier League, solo Avram Grant, ex allenatore israeliano degli Hammers, vanta una percentuale peggiore. Dopo cinque giornate, il West Ham è penultimo in classifica con quattro sconfitte e 13 gol subiti, di cui ben sette da calcio d’angolo. Un’involuzione evidente rispetto alla scorsa stagione, quando la squadra aveva mostrato maggiore solidità difensiva.

Dirigenza sotto pressione e alternative in vista

La contestazione non ha risparmiato la proprietà: David Sullivan, co-presidente del club, e Karren Brady, vicepresidente esecutiva, sono finiti nel mirino della tifoseria. La dirigenza sta valutando seriamente un cambio in panchina.

Il nome in cima alla lista è quello di Nuno Espírito Santo, allenatore portoghese reduce da un’ottima esperienza al Nottingham Forest, dove ha conquistato la salvezza con un gioco equilibrato e pragmatico. In corsa ci sono anche due ex: Slaven Bilic, tecnico croato che ha guidato il West Ham tra il 2015 e il 2017, e Gary O’Neil, giovane allenatore inglese che ha lasciato i Wolverhampton Wanderers dopo una stagione positiva.

Il futuro di Potter appare segnato: senza una svolta immediata, l’esonero sembra inevitabile. Il West Ham, club storico della Premier League, non può permettersi un’altra stagione di sofferenza. La scelta del prossimo allenatore sarà cruciale per rilanciare le ambizioni degli Hammers e riconquistare la fiducia dei tifosi.