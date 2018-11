Wiriyaudomsiri, giocatore della Thailandia, dopo aver segnato su calcio d’angolo, ha esultato sfoggiando la Dybalamask

Il suo mancino, probabilmente, non sarà come quello di Paulo Dybala, ma è abbastanza delicato da disegnare questa perla su calcio d’angolo. Korakod Wiriyaudomsiri, nel corso dell’incontro tra Thailandia e Indonesia, il giocatore thailandese, dopo il gol che ha dato il pareggio ai suoi, si è messo ad esultare come il numero 10 della Juventus, sfoggiando l’ormai celebre Dybalamask. La Thailandia, alla fine, ha vinto la gara 4-2, reagendo molto bene allo svantaggio iniziale.