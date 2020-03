Wolverhampton: Doherty guida la rimonta contro il Tottenam

Doherty è stato tra i protagonisti del trionfo del Wolverhampton contro il Tottenham. Un gol e un assist per lui

In un match emozionante, il Wolvherhampton ha ottenuto una rimonta fondamentale in chiave Champions. Protagonista del match è stato Doherty, con un gol e un assist. Dall’inizio della stagione 2018-2019, nessun difensore ha segnato più gol di lui in Premier.

Nel 343 del Wolverhampton, i quinti sono sempre molto alti, quindi Doherty ha compiti offensivi importanti nell’attaccare il secondo palo. Si vede nella slide sopra, che è l’azione del suo gol. Doherty è il secondo giocatore più avanzato dei Wolves dopo Raul Jimenez, pronto ad attaccare l’area.