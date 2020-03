Wolverhampton: Traore ha più dribbling riusciti anche di Messi

Adama Traore, ala del Wolverhampton, ha numeri pazzeschi nel dribbling. Ha statistiche migliori anche di Messi

Il calcio si è fermato proprio nel momento in cui il Barcellona aveva ripreso la testa della Liga. Dopo una prima parte di stagione superba, Messi stava attraversando un momento di calo (pessime le sue gare contro Real Madrid e Barcellona). In ogni caso, la Pulce resta il totale accentratore del gioco offensivo blaugrana: tra gli innumerevoli aspetti in cui spicca, c’è il dribbling, visto che è un grande generatore di superiorità numerica.

Successful dribbles in 2020: 🥇 Adama Traore — 4⃣9⃣ 🤩

🥈 Lionel Messi — 4⃣7⃣ 🤩 Eintracht Frankfurt — 4⃣5⃣ 😩 pic.twitter.com/EJs8HXnAwH — WhoScored.com (@WhoScored) March 29, 2020

Come riporta Whoscored.com, solo Adama Traore – ala del Wolverhampton – ha effettuato più dribbling riusciti di Messi: ben 49. Grandissima stagione fin qui per lui e per tutta la squadra inglese.