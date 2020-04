Wolverhampton: un dato mostra quanto sia una squadra poco “inglese”

Il Wolverhampton è la squadra che in Premier segna meno con giocatori inglesi. Tutti i gol sono arrivati da stranieri

Il Wolverhampton è ormai una delle realtà più solide della Premier. I Wolves, sfruttando l’influenza di Jorge Mendes, hanno fatto mole operazioni con giocatori portoghese: la rosa abbonda di calciatori lusitani, terra da cui proviene anche Nuno Espirito Santo (l’allenatore).

Basti pensare che il Wolverhampton è tra le squadre meno inglesi della Premier. Finora, zero gol in campionato sono arrivati da giocatori britannici. Un record in Premier. La squadra che invece ha segnato di più con calciatori inglesi è il Leicester, soprattutto grazie a Vardy.