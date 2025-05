Yamal non ha età. Ma Marcus Thuram non è impressionato

Yamal fa ammattire l’Inter dando ennesima prova di un talento anormale. Giocate magiche e oltre 100 tocchi. Quasi tutti impressionati

Lamine Yamal è un fenomeno e in quanto tale non si preoccupa di avere 17 anni, né avverte la pressione di giocare una semifinale di Champions, si dimentica persino di aver avvertito un risentimento muscolare nel riscaldamento. Il talento brucia le tappe per definizione, evidentemente anche quelle di recupero. Chiunque abbia guardato Barcellona Inter (3-3), compresi coloro che non avevano mai visto una partita di calcio, si sono resi conto della straordinarietà di un prodigio magico che luccica ad ogni passo.

Nella partita del Montjuic Lamine ha monopolizzato la scena e le manovre offensive del Barcellona: è stato il calciatore che ha tirato di più (6), che ha tentato più cross (10), che ha completato più dribbling (6) ed è stato anche il terzo giocatore di movimento che ha effettuato più interventi (102), nonostante sia un’ala e abbia più difficoltà a ricevere palloni rispetto a giocatori più arretrati come i difensori o Pedri e De Jong, che sono stati quelli che sono intervenuti di più (rispettivamente 107 e 112).

Oltre a tutto questo, Lamine ha effettuato due tiri in porta, ha creato altre due occasioni, ha completato 46 passaggi su 61 (con una percentuale di successo di poco superiore al 75%), e due di questi sono avvenuti nell’ultimo terzo di campo. Ha anche segnato il gol del pareggio (magico, troppo ‘da Messi’ per fugare il paragone), fondamentale per riportare in partita il Barça, e ha colpito la traversa due volte, andando di nuovo vicino al gol.

Inzaghi ne è rimasto impressionato: «Negli ultimi otto, nove anni non avevo mai visto un giocatore come Yamal. Ci ha dato grandissimi problemi, dovevamo triplicarlo». Bastoni ha avuto la possibilità di ‘ammirarlo’ ancora più da vicino: «Lamine è un giocatore incredibile, c’è da riconoscerlo. È uno degli esterni se non l’esterno più forte del momento, quando c’è da dire bravo ci sta». Ma nemmeno il talento è universale. Alla domanda se Lamine Yamal fosse il miglior giocatore del mondo, Macus Thuram ha risposto con un secco «no», seguito da una decisa precisazione: «Il miglior giocatore del mondo è francese, e anche il secondo». Thuram fa chiarezza nelle sue dichiarazioni, fornendo anche nomi e cognomi: «Sono Ousmane Dembélé (il primo) e Kylian Mbappé (il secondo). Chiarite le sue preferenze, l’attaccante dell’Inter ha precisato che considera Lamine uno dei migliori: «Dopo di loro arriva Lamine Yamal».