Yildiz Juve, ottimismo ma intesa ancora lontana: due big d’Europa osservano la stella dei bianconeri

Yildiz Juve, trattativa in salita: fiducia sul rinnovo, ma le cifre dividono. Chelsea e Barça restano alla finestra

La volontà di proseguire insieme non manca e l’ottimismo resta, ma la firma non è ancora dietro l’angolo. La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus procede, seppur con un passo meno rapido del previsto. Come riportato da Gazzetta.it, l’accordo fino al 2030 non è stato ancora definito nei dettagli economici.

La dirigenza bianconera, approfittando della sosta per le nazionali, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Sul tavolo c’è un’offerta di peso: un ingaggio che lo collocherebbe nella top 5 dello spogliatoio, in linea con Bremer (5 milioni) e Koopmeiners (4,5), quasi triplicando l’attuale stipendio. Tuttavia, il padre e gli agenti del talento turco, consapevoli del ruolo centrale già conquistato dal ragazzo, chiedono un ulteriore sforzo. A soli vent’anni, Yildiz è già il leader tecnico della squadra e un profilo che attira l’interesse di mezza Europa.

Le sirene estere: Chelsea e Barça in agguato

Mentre la Juve lavora al rinnovo, le big europee restano vigili. A luglio il club ha respinto un’offerta da 70 milioni del Chelsea, che però non sembra intenzionato a mollare. Dalla Spagna, intanto, rimbalza la suggestione Barcellona: i blaugrana sognano di affiancare Yildiz a Lamine Yamal, formando una coppia di baby-fenomeni dal potenziale straordinario.

La corsa contro il tempo

Questa pressione esterna spinge la Juventus a voler chiudere rapidamente. La volontà reciproca di continuare insieme è chiara: Yildiz vuole restare e il club intende costruire il futuro attorno al suo numero 10. Resta però da colmare la distanza economica. Come sottolinea la Rosea, il dossier rinnovo “va chiuso in fretta” per evitare sorprese. I tifosi attendono fiduciosi, ma la firma che blinderebbe il gioiello turco non è ancora arrivata.