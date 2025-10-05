Yildiz Juve, allo Stadium ci saranno gli scout di una big! Quel tecnico lo vuole a tutti i costi… I dettagli

Yildiz Juve, allo Stadium contro il Milan ci saranno gli scout di una big! Quel tecnico lo vuole a tutti i costi… Tutti i dettagli

Un palcoscenico di prestigio come Juventus-Milan non passa mai inosservato. L’Allianz Stadium, questa sera, sarà sotto i riflettori non solo per la sfida tra due storiche rivali del calcio italiano, ma anche per la presenza di osservatori internazionali. Tra questi, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci saranno emissari dell’Arsenal, pronti a seguire da vicino le prestazioni di Kenan Yildiz, il giovane talento turco classe 2005 che sta conquistando la scena con la maglia bianconera.

Arsenal su Yildiz: l’interesse cresce

L’interesse dei Gunners non è una novità. Il tecnico spagnolo Mikel Arteta, ex centrocampista dell’Everton e dell’Arsenal e oggi allenatore tra i più apprezzati della Premier League, stima profondamente le qualità di Yildiz. L’idea del club londinese è quella di inserirlo in un progetto tecnico a lungo termine, facendone uno dei pilastri della squadra. La presenza degli scout a Torino per una partita di cartello come Juve-Milan è un segnale chiaro: l’assalto inglese è concreto.

Yildiz e la Juventus: un legame indissolubile

Nonostante le sirene della Premier, i tifosi juventini possono restare sereni. Kenan Yildiz, trequartista dotato di grande tecnica e visione di gioco, ha ribadito più volte il suo attaccamento alla Juventus. Il suo obiettivo, come sottolineato anche da Alessandro Del Piero, è quello di diventare un simbolo del club bianconero. Un addio, almeno nel breve periodo, non è un’ipotesi da prendere in considerazione.

Il piano della Juventus: rinnovo fino al 2030

La dirigenza juventina è pronta a blindare il futuro del suo numero 10. Per respingere le avances dell’Arsenal e adeguare il contratto al nuovo status del giocatore, la società ha già predisposto un’offerta importante: rinnovo fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Si tratta di cifre da leader, perfettamente in linea con il ruolo che Yildiz sta assumendo in campo.

L’Arsenal osserva con attenzione, ma il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus sembra scritto. Il talento turco, già protagonista in Serie A, è destinato a diventare uno dei volti simbolo della Vecchia Signora. Per i bianconeri, una certezza su cui costruire il domani.