Yildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti. Cos’è successo nell’ultimo incontro

Yildiz Juventus, novità importanti sul suo rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, ha parlato anche Spalletti. I retroscena dell’ultimo incontro

Il futuro della Juventus ha un volto, un nome e ora, quasi certamente, una data di scadenza a lungo termine: giugno 2031. Il matrimonio tra la Vecchia Signora e Kenan Yildiz è destinato a durare ancora a lungo. L’accordo per il rinnovo contrattuale del talento turco, ormai simbolo tecnico e mediatico del nuovo corso bianconero, è arrivato ai dettagli finali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ossatura dell’intesa è solida e manca soltanto da limare la questione legata al bonus alla firma richiesto dall’entourage e dalla famiglia del giocatore. Superato questo scoglio, Yildiz metterà nero su bianco un contratto che lo renderà il re di Torino: percepirà circa 6 milioni di euro annui. Una cifra che, a partire dal prossimo luglio, lo renderà il giocatore più pagato della rosa, un dettaglio che sembra confermare implicitamente la probabile partenza estiva di Dusan Vlahovic.

La regia di Comolli e l’investitura di Elkann

Dietro l’accelerata decisiva c’è una strategia precisa. Il prolungato soggiorno dei genitori di Kenan a Torino è servito a definire il progetto con Damien Comolli. Il dirigente bianconero ha illustrato un piano tecnico ambizioso che mette il classe 2005 al centro dell’universo Juve. Cruciale anche la mossa della proprietà: John Elkann ha dato il via libera definitivo all’investimento (l’impatto a bilancio salirà da 2,9 a oltre 11 milioni lordi) pur di neutralizzare sul nascere l’interesse di top club europei come il Real Madrid.

Il fattore Spalletti: “È un extraterrestre”

Ma il vero garante dell’operazione è Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha giocato un ruolo fondamentale. Ha saputo gestire Yildiz, arrivando a definirlo un “extraterrestre”. Interpellato dalla dirigenza sul rinnovo, Spalletti non ha avuto esitazioni: «Blindatelo! Va tenuto per i prossimi 10 anni». Parole che sanno di sentenza. La firma è attesa per febbraio, subito dopo la chiusura del mercato invernale. Un atto che potrebbe anticipare anche il rinnovo dello stesso allenatore, sempre più saldo alla guida di una Juve che ha riconquistato tifosi e critica

