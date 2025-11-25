Yildiz nel post gara: «Juve avanti così. Obiettivi? Su questo penso solo ad una cosa»

Yildiz, le sue parole dopo Bodo/Glimt–Juventus: «Penso alla squadra, non ai miei numeri. Miretti meritava il gol»

Kenan Yildiz è stato uno dei protagonisti più discussi della notte europea della Juventus. Dopo la vittoria in rimonta contro il Bodo/Glimt, il talento turco ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando sensazioni, scelte tecniche e il suo impatto sulla sfida. Ancora una volta Yildiz ha mostrato maturità e spirito di squadra, qualità che lo stanno rendendo uno dei giovani più apprezzati dell’universo bianconero.

Entrato in campo a gara in corso, Yildiz ha subito cambiato ritmo e intensità del match. Nonostante non fosse stato inserito tra i titolari da Spalletti, il giocatore ha raccontato come abbia saputo solo all’ultimo momento della decisione dell’allenatore. «Prima della partita non sapevo che non avrei giocato», ha spiegato Yildiz, sottolineando però come questo non abbia influito sul suo atteggiamento mentale. «Quando sono entrato, ho pensato solo ad aiutare la squadra. Non cerco gol o assist per me stesso, mi interessa che la Juventus vinca».

Il passaggio più commentato del suo intervento riguarda l’azione che avrebbe potuto trasformarsi nell’assist perfetto per Miretti. Yildiz ha definito quella giocata «probabilmente la migliore della mia partita», rimarcando come il compagno meritasse la gioia del gol. Una frase che conferma ancora una volta la personalità del giovane bianconero, sempre più leader tecnico e morale.

La prestazione di Yildiz ha rappresentato una svolta nella serata norvegese, contribuendo alla rimonta firmata da Openda, McKennie e David. Tre punti che valgono oro in ottica Champions League e che consolidano il ruolo del turco all’interno delle rotazioni di Spalletti.

In una Juventus che continua a cercare equilibrio e continuità, Yildiz si conferma una delle certezze più luminose del presente e, soprattutto, del futuro bianconero.

