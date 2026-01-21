Yildiz supera Yamal! Ecco la classifica dei migliori Under 22 secondo il CIES: presente anche un altro giovane talento della Serie A

Nuovo riconoscimento di prestigio per la Serie A e per i suoi gioielli più lucenti. Il CIES Football Observatory, noto centro di studi sportivi, ha acceso i riflettori sui migliori talenti mondiali, stilando la classifica dei giocatori di campo Under 22 che hanno inciso maggiormente sulle prestazioni del proprio club rispetto ai compagni di squadra. Un’analisi capillare, che ha preso in esame 65 campionati globali basandosi sui dati scientifici di Impect, focalizzati su otto aree di gioco fondamentali per valutare l’efficacia in campo.

A guardare tutti dall’alto in basso è Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus si prende la corona di miglior U22 per rendimento relativo. Il fantasista turco classe 2005, ormai perno insostituibile dello scacchiere tattico della Vecchia Signora, ha dimostrato una maturità calcistica impressionante: non solo colpi di genio, ma una continuità che lo rende il vero trascinatore dei bianconeri nei momenti chiave. Il dato che fa più rumore è il sorpasso su Lamine Yamal. L’esterno spagnolo del Barcellona, campione d’Europa e fenomeno mediatico globale, si ferma “solo” al sesto posto. Un verdetto che non discute il valore assoluto del blaugrana, ma certifica come l’impatto di Yildiz all’interno del sistema Juve sia, in proporzione, più determinante di quello di Yamal in una corazzata ricca di alternative come quella catalana.

L’Italia sorride anche per la presenza di Nico Paz. Il trequartista argentino del Como, arrivato in estate e diventato subito leader tecnico dei Lariani, conquista un lusinghiero ottavo posto. L’ex Real Madrid si conferma uno dei prospetti più cristallini del panorama internazionale, capace di emergere per personalità e qualità tecniche anche in un contesto competitivo e in crescita come quello del club lombardo. Due “italiani” nella top ten mondiale: la Serie A si scopre, dati alla mano, terra di giovani campioni.

