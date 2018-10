Young Boys-Valencia highlights e gol: le azioni salienti del match della 3ª giornata della UEFA Champions League 2018/2019

Gli Young Boys ospitano gli spagnoli del Valencia nel terzo turno del Gruppo H di UEFA Champions League 2018/2019. Gli svizzeri non potevano approcciare al peggio in quest’edizione della competizione più importante d’Europa: al momento sono ultimi con 0 punti e 0 gol grazie al ruolino di marcia che li ha visti perdere per 3-0 sia con la Juventus capolista che col Manchester United. Il Valencia è terzo con un solo punticino rimediato all’Old Trafford di Manchester. Gli iberici quindi cercano innanzitutto di consolidare il terzo posto per poi agganciare i Red Devils al secondo sperando nell’«aiuto» juventino. Ecco gli highlights e i gol di Young Boys-CSKA Mosca.

YOUNG BOYS-VALENCIA 0-1 – Spagnoli in vantaggio con Batshuayi! Rodrigo sfrutta un rimpallo per cogliere impreparata la difesa di casa ed innescare l’attaccante belga che in area non sbaglia

YOUNG BOYS-VALENCIA 1-1 – Pareggiano gli svizzeri su calcio di rigore trasformato da Guillaume Hoarau. Daniel Parejo prende le gambe dell’avversario in area di rigore: l’arbitro fischia il rigore.