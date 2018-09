I giallorossi subiscono in Youth League la seconda sconfitta in cinque giorni. Protagonista in negativo l’acquisto estivo William Bianda

Rimane la Juventus l’unica squadra vittoriosa in Youth League nel primo turno delle italiane. Dopo i pareggi di Inter e Napoli nella giornata di ieri, è infatti arrivata questo pomeriggio la sconfitta della Roma. I giallorossi al debutto all’Alfredo Di Stefano di Madrid, hanno subito la qualità avversaria cedendo per 3-1 contro i pari età blancos. Ben otto gol subiti in appena cinque giorni per il tecnico Alberto De Rossi, dopo il 5-3 contro il Sassuolo nel campionato Primavera.

Protagonista, in negativo, il difensore William Bianda: il francese, ceduto per sei milioni più 5 di bonus dal Lens, ha avuto colpe sia sul primo gol che sul secondo. Al 14′ si fa sorprendere con un lancio da centrocampo di Victor per l’autore del gol Pedro Ruiz, fuggito alle sue spalle. Sedici minuti dopo è troppo molle nell’affrontare Rodrigues in occasione del raddoppio. Il risultato è stato poi fissato nella ripresa dalle reti di Garcia e dal gol della bandiera di Cangiano.