Valencia-Juventus Youth League, ottimo esordio per la formazione bianconera: vittoria per 0-1, rete decisiva di Petrelli al 69′

Valencia-Juventus Youth League, buona la prima per la formazione Under 19 bianconera. Oggi pomeriggio si è giocata all’Antonio Puchades, centro di allenamento dei Che, la sfida valida per la prima giornata della competizione europea per formazioni Primavera. E la compagine guidata da mister Baldini ha ottenuto una importante vittoria, rete decisiva di bomber Petrelli.

Dopo un primo tempo molto combattuto, con la Juventus che ha ribattuto colpo su colpo alle offensive degli spagnoli, i bianconeri hanno trovato la via del gol al 69’: grandissima giocata del talento Portanova sulla destra, palla in mezzo per Moreno che non colpisce bene e sul rimpallo si avventa Petrelli, che appoggia in porta di giustezza. Tre punti importanti per i giovani juventini, che vogliono fare strada nella competizione di pari passo con la prima squadra di Allegri.